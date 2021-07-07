Advertisements

رئيس"محلية النواب" ينتقد وزارة الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وأعضاء اللجنة تنبئوا خلال مناقشة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، لافتًا إلى أن القيود التى أصرت وزارة الإسكان علي وضعها فى القانون ستخالف الواقع عند التطبيق.

وأوضح "السجيني"خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، دخلت أنا وزملائى في مواجهة مع وزير الإسكان خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التى تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهى تفعل ذلك لأنها المنفذ حتى لو اعترض النواب.

واستكمل: لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ولذلك نقوم بالمواءمة ونعدى النص المرفوض مننا، ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالإسراع فى خطواتها للانتهاء من أعمالها، وقال: "صدر قرار رئيس الوزراء بأن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضى، ولكننا رصدنا تأخر كبير فى ذلك ولا يستطيع مالك الرخصة أن يبدأ إلا عندما ترسل له اللجنة ليبدأ".

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

توقف القلب وحالة غير مستقرة.. فنان شهير يتعرض لأزمة صحية

منذ 36 دقيقة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

منذ 40 دقيقة

تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 11 دقيقة

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل