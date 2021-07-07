"إيمحوتب" بمكتبة الحضارة الإسلامية

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عمل صباح أمس ٦ يوليو الجارى، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

تأتى الورشة احتفاء باليوم العالمى للهندسة المعمارية والتصميم حيث استهلت الدكتورة أسماء فاعليات اليوم بإعطاء الطلبة المشاركين نبذة عن أعمال أقدم مهندس معماري فى التاريخ إيمحوتب الذى شيد هرم زوسر المدرج، كما قامت بإلقاء الضوء على مراحل العمارة المختلفة والحديث عن بعض قواعد صناعة الماكيت.

وقد قام الطلبة المشاركون بالورشه بصنع ماكيت لهرم زوسر أبرزوا من خلاله جمال الفن المعمارى والجهد المبذول به.

جدير بالذكر إتباع الورشة كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، والمحافظة علي التباعد والقواعد المتبعة.