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بسمة وهبة مشيدة بموقف المصريين: خناقات السوشيال ميديا اختفت أمام أزمة السد الإثيوبي (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بموقف المصريين على صفحات السوشيال ميديا، ودعمهم للدولة والقيادة السياسية إزاء قضية سد النهضة.

وأضافت "بسمة" خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" اليوم الأربعاء:"في الأوقات الصعبة، نجد عبارة أن المعدن الأصيل للشعب المصري دايما بيبان وقت الشدة، وهذا الوصف لم يخيب ولا مرة، وكل مرة بنكون على معاد يؤكد هذه الحقيقة، وندرك لماذا الرئيس في كل تصريحاته وبثقة إنه يراهن على الشعب المصري وتماسكهم ووعيهم، ودايما الرئيس الحقيقة بيكسب الرهان".

وواصلت:"التعنت الإثيوبي والاستفزازات مستمرة، وعمليات التصعيد من قبل أديس أبابا مستمرة، في حين أن مصر والسودان رفضا الموقف الإثيوبي بشكل حاسم، وأمام كل ذلك ظهر معدن الشعب المصري، وحالة تعبئة شعبوية غير مسبوقة، دعمًا للدولة المصرية في تحركاتها لحل ملف سد النهضة، والمصريون على السوشيال ميديا ظهروا على حقيقتهم واختفى الخناق والتعصب الرياضي والتنمر، وتحولت كل صفحات السوشيال ميديا، لدعم الدولة المصرية في موقفها".

وذكرت أن:"الشعب المصري وضع خلافاته على الجنب وعلى الرف، وأصبحت مصر فوق الجميع، والدفاع عن حقها المائي أساس كل كلام الناس على السوشيال ميديا، والمبهر بجد حالة الوعي بين شباب السوشيال ميديا".

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