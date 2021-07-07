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شاهد..بسمة وهبة تستعين بجملة للرئيس السيسي لطمأنة المصريين بشأن السد الإثيوبي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه من حق المصريين أن يطمئنوا في ظل وجود قيادة سياسية، وجيش وشرطة مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل مصر.

وأضافت "بسمة" خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" اليوم الأربعاء، "البلد اللى فيها رجال جيش وشرطة عندهم دايما استعداد للتضحية بروحهم، لازم أهلها يطمئنوا إن عمر ما حدث يقدر يجور عليها ولا يسرق حقها أبدًا، ودا شوفناه في مواقف كتير جدًا كلنا عارفينها".

وتابعت "زي ما قال الرئيس السيسي، قبل كدا، العفي محدش يقدر عليه، ومصر وجيشها ورجالها وذكاء التحركات السياسية والدبلوماسية بتقول إن مصر عفية وقوية وإن شاء هتقدر وتنتصر ".

واستطردت:"الدولة المصرية لا تجور ولا تطمع ولكن ستمنع أي حد من أن يعتدي على حقوقها، ومحدش هياخد نقطة مياه من حقنا، وهقولها تاني وتالت، أمن مصر المائي خط أحمر، ومحدش هياخد نقطة مياه من حقنا".

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