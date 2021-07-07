حسن الحلوجي: جمعت 29 ورقة تسول خلال 5 سنوات بدون قصد

قال الكاتب حسن الحلوجي، مؤلف كتاب "رسائل التسول الصامت"، إنه يستقل المتر والأتوبيسات مثل أي شخص طبيعي، فوجد بعض المتسولين يقومون بتوزيع بعض الأوراق على المواطنين بها بعض الحاكيات المأساوية.



وتابع "الحلوجي"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه قام بالاحتفاظ بالكثير من أوراق التسول التي توزع في المترو، لافتَا إلى أنه قام بجمع 29 ورقة تسول خلال 5 سنوات بشكل تلقائي، وبدون قصد.



وأضاف أنه لم يكن لدي فكرة إعداد كتاب عن التسول الصامت، وعندما قام بسرد هذا الورق وجد الكثير من الحكايات المختلفة، فقام بترتيب هذه الأوراق، وافترض أن هناك رسالة واحدة على الاقل من كل مجموعة من الرسائل حقيقية.



