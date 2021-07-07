Advertisements

هايتى تدعو مجلس الأمن للتحقيق فى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
 دعا رئيس وزراء هايتي كلود جوزيف منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعا لمجلس الأمن حول عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

 

وفى بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، طالب كلود جوزيف "المجتمع الدولي بإطلاق تحقيق في اغتيال رئيس هايتي، والأمم المتحدة بعقد اجتماعا لمجلس الأمن".

 

وقُتل رئيس هايتي، صباح اليوم الأربعاء، في منزله على يد مسحلين مجهولين، فيما تم الإبلاغ عن إصابة زوجته مارتين مويس واحتجازها في المستشفى لحين شفائها.

 

وفى أعقاب الاغتيال، قال جوزيف إن "الوضع الأمني في البلاد تحت سيطرة الشرطة الوطنية والقوات المسلحة لهاييتي"، مؤكدا أن "الديمقراطية والجمهورية ستفوزان".

 

وأكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم /الأربعاء/ أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمساعدة شعب هايتي وستواصل العمل من أجل أمنه وسلامته.

 

وقال بايدن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن اغتيال رئيس هايتي يبعث على قلق كبير ونحن بحاجة إلي مزيد من المعلومات.


وكانت وسائل إعلام قد نقلت، في وقت سابق اليوم، بيانا لرئيس الوزراء المؤقت في هايتي، كلود جوزيف، أعلن فيه اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، في هجوم على مقر إقامته خلال الليل، وإصابة السيدة الأولى مارتين مويس ونقلها إلى المستشفى.


وأدان رئيس وزراء هايتي كلود جوزيف عملية الاغتيال التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها ووصفها بـ"العمل الوحشي وغير الإنساني"، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

منذ 38 دقيقة

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

منذ 37 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعة الا ربع

تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون بالدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل