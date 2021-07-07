انفوجراف انفوجراف Advertisements بالأسماء .. الحكومة الجزائرية الجديدة الأربعاء 07/يوليو/2021 - 09:00 م Advertisements بالأسماء .. الحكومة الجزائرية الجديدة أخبار تهمك الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون منذ 37 دقيقة عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك منذ ساعتين تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان منذ ساعة و 8 دقيقة توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن محور صالح سالم منذ ساعتين و 15 دقيقة عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم منذ حوالي 6 ساعات عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب منذ ساعتين و 36 دقيقة الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي منذ حوالي 7 ساعات بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة منذ أقل من ساعتين جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار منذ 38 دقيقة عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون منذ ساعة الا ربع عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز منذ حوالي 7 ساعات إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا منذ أقل من ساعتين أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد منذ ساعة و 6 دقيقة Advertisements