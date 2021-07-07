Advertisements

تعرف على موقف هاني من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements

كشف الدكتور أجمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف محمد هانب من المشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 17 يوليو الجاريز

وكان هاني قد تعرض للإصابة في القدم أمام نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي بقطر وحسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة جاهزية اللاعب لمباراة النهائي ومن الوارد أن يشارك خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري بشكل تدريجي، على أن يكون جاهزل بالشكل الكامل أمام كايزر تشيفز في نهائي البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمع بينهما بالدار البيضاء بالمغرب.

أخبار تهمك

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ ساعة و نصف

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون بالدوري

منذ ساعة الا ربع

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ ساعة

تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 7 دقيقة

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل