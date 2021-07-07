تعرف على موقف هاني من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا





كشف الدكتور أجمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف محمد هانب من المشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 17 يوليو الجاريز





وكان هاني قد تعرض للإصابة في القدم أمام نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي بقطر وحسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين.





وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة جاهزية اللاعب لمباراة النهائي ومن الوارد أن يشارك خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري بشكل تدريجي، على أن يكون جاهزل بالشكل الكامل أمام كايزر تشيفز في نهائي البطولة الأفريقية.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمع بينهما بالدار البيضاء بالمغرب.



