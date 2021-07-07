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تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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حسمت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي موقفها من عودة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق المعار، للقلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وتنتهي إعارة أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كيلو باترا بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وتلقى أحمد ياسر ريان أكثر من عرض أوروبي للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفيفة المقبلة، بعد تألقه بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم مع سيراميكا والمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الكرة لا تمانع إحتراف ريان بعد أن اشترط اللاعب التواجد في التشكيلة الأساسية حال عودته الموسم القادم، وهذا من الصعب في ظل تألق محمد شريف حسب رؤية موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلب لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس في إطار منافسان بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب ذئاب الجبل بالقاهرة.

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الفجر الأهلي أحمد ياسر

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