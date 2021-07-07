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"قاطرة بـ 5 ملايين دولار هدية".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعويضات مصر من السفينة ايفرجيفن

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:15 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
داليا الحسين
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن استمرار المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر في قضية سفينة إيفرجيفن ليست طويلة، مضيفا أن بعض القضايا تستمر سنوات دون تحقيق أي نجاح.

وأشار ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إلى أن الرئيس السيسي وجه بعدم ضياع حقوق مصر في قضية سفينة إيفرجيفن مع الحفاظ على الشركاء.

وأشاد رئيس قناة السويس، بكلمة مالك الشركة المالك للسفينة خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قائلا إن مالك الشركة شكر قناة السويس ومصر على المفاوضات وما تم فيها، كما أهدى شركة قناة السويس قاطر جديدة بقيمة 5 مليون دولار.

ولفت إلى أن الشركة المالكة كان لديهم محامي واحد فقط وكان لديهم حرص على إنهاء الأزمة، مضيفا أن السفينة حاليا غادرت بورسعيد.

وشدد على أن مصر حصلت على جميع حقوقها فيما يتعلق بأزمة السفينة الجانحة، قائلا: " اللي كنا محددينه خدناه بنسبة 100%".

وكشف أنه أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي بنجاح المفاوضات قبل التوقيع الأول يوم الأحد، مشيرا إلى أن تم التنازل عن كل القضايا بشأن السفينة الجانحة للتسهيل لمغادرتها.

ونوه بأن شركة قناة السويس تعمل حاليا على إنشاء جراجات للسفن في قناة السويس لمواجهة أي أعطال للسفن.

وأردف أن حركة النقل والملاحة تحسنت منذ يناير 2021، مضيفا أن 9763 سفينة عبرت قناة السويس خلال 6 أشهر محققة بذلك 3 مليار دولار.

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