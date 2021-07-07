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ماذا سيحدث لمصر والسودان بعد الملء الثاني لسد أثيوبيا؟.. عضو الوفد التفاوضي يوضح

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد التفاوضي المصري في السد الإثيوبي، إن تأثير الملء الثاني لسد النهضة على السودان هو تأثير مباشر ولحظيًا لكونه سيمنع المياه في فترة معينة، مشيرا إلى أن السودان تعمل على اتخاذ مناورات مائية لتجنب حدوث عطش ونقص في المناسيب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تأثير الملء الثاني على مصر في حالة تم كاملًا، سيكون غير مباشر ولن يشعر به المواطن العام المقبل، ولكن سيظهر في تناقص قدرة السد العالي على مجابهة الجفاف لنقص المياه، كما أن التأثير سيكون تراكمي على مدار السنوات.

وأوضح أن الاتفاق حول ملء وتشغيل السد يقضي بأن تخرج إثيوبيا كمية من المياه لمواجهة الجفاف ما يقلل من الضرر، وهو ما ترفضة إثيوبيا.

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