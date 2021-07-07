رئيس قناة السويس يكشف سبب طول فترة التفاوض بشأن السفينة "إيفرجيفن"



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك العديد من الدروس المستفادة من أزمة السفينة البنمية، أهمها ضرورة امتلاك القدرة، وأصبح لدينا قدرات من سفن الانقاذ وسفن دعم للإنقاذ والغطاسين، وقاطرات شد أكبر من القاطرات المتاحة حاليًا، إلى جانب التأكيد أن القوى البشرية المتواجدة بالقناة لديهم خبرة كبيرة جدًا، موضحًا أن فكرة استخدام الكراكات كانت فكرة مهندس صغيرة وكانت سبب في انقاذ السفينة.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك 432 سفينة تراكموا بالقناة خلال أزمة السفينة الجانحة، وكنا نسعى لعدم تأخيرها وتم عبورهم خلال 4 أيام فقط عقب تعويم السفينة نتيجة التخطيط الجيد.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن أهم ما يميز مفاوضات السفينة البنمية هو الإصرار من الطرفين على انجاحها وعدم وصول الأمر للقضاء، بهدف الحفاظ على حقوق الهيئة والحفاظ على مع الشركاء، وهما أمرنا متعارضان؛ وهذا كان سبب طول فترة التفاوض، مشددًا على أن الرئيس السيسي كان يتابع باستمرار سير المفاوضات.



وأكد، أن أسرة العامل الذي استشهد خلال محاولة انقاذ السفينة رفضوا الحصول على أي تعويض، موضحًا أنهم عرضوا عليهم تقديم رحلات حج وعمرة لهم بمجرد فتحها، وسيتم عمل وحدة تذكارية باسمه أو يتم إطلاق اسم الشهيد على أحد اللانشات بالقناة.