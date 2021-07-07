Advertisements

قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس الكونغو

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في خبر عاجل ورد على فضائية "اكسترا نيوز" قبل قليل إن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية السد الإثيوبي، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم غدٍ الخميس للنظر في القضية.

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف السد الإثيوبي، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

وأكد الرئيس السيسي أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية السد الإثيوبي كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانونًا لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.

من جانبه؛ أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية السد، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وشدد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.

أخبار تهمك

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ نصف ساعة

تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات باريس سان جيرمان الجديدة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

10:44 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

10:15 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل