"الديهي": إثيوبيا تمارس بلطجة سياسية وتحاول بث أكاذيب عن مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجامعة العربية كان لها صوت قوي وحقيقي بشأن أزمة السد الأثيوبي والأمن المائي لمصر.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الأمن المائي العربي في خطر، وهناك تكالب على الحصص المائية للدول العربية؛ لكونها قدر لها أن تكون دول مصب وليست دول منبع.



وتابع، أن إثيوبيا دولة مارقة عن القانون الدولي، موضحًا أن وزير الخارجية الإثيوبي تواصل مع سفراء دول أعالي حوض النيل، واجتمع معهم وتحدث حول أن مصر تقف أمام التنمية في إثيوبيا، وأن السد الإثيوبي يمثل التطلعات المشتركة لدول حوض النيل للاستفادة بشكل عادل من موارد المياه، وأن محاولات مصر والسودان لرفع قضية السد إلى مجلس الأمن بمساعدة جامعة الدول العربية ستؤدي إلى تدويل الأزمة بلا داع.



وأكد، أن إثيوبيا تمارس بلطجة سياسية وتحاول بث أكاذيب عن مصر والتحركات المصرية والجامعة العربية، وتحاول الوقيعة بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مؤكدًا أن جميع ما قاله وزير الخارجية الإثيوبي عن مصر والجامعة العربية أكاذيب ولا يليق.