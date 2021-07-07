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إبراهيم عيسى: النيل قضية حق مشروع لمصر.. نعيش لحظة ميثاق وطني

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن النيل هو قضية حق مشروع لمصر، مشيرًا إلى أن أي مواطن يجب أن يكون مع القيادة والتأييد لأي قرار يصدر من القيادة السياسية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أنه حال وجود قرار سياسي أو غير سياسي يجب أن يكون هناك اصطفاف وطني، كما أن مصر قادرة على الردع بقوة وصلابة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوضع الحالي ليس به أي ضبابية في الأمر، كما ان المواطن عليه أن يكون واعيًا تمامًا بأحقية مصر في دفاعها عن حقوق النيل، منوهًا إلى أن الاصرار المصري على التفاوض حول السد قام بتعرية الموقف الإثيوبي.

وأشار إلى أن اللحظة الحالية بخصوص أزمة سد النهضة هي لحظة ميثاق وطني ويتواجد فيه الشعب، مؤكدًا أن اللحظة الحالية لا تحتمل اختلاف وجهات نظر، منوهًا إلى أن قرار الحرب صعب ويجب أن يتم اتخاذه برؤية واضحة وبخطة معلومة التفاصيل ودراسة لكل جوانب القرار، كما أن أي قرار سيكون بناء على رؤية مصر بنفسها، إذ أن مصر قادرة على الردع في اي مكان تريده من أجل مصلحة مصر.

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