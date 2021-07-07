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تعرف على صفقات باريس سان جيرمان الجديدة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع عدة صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولعل أبرزها التعاقد مع راموس وحكيمي ودوناروما.

- التعاقد مع أشرف حكيمي 
تعاقد أمس النادي الفرنسي مع لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان الإيطالي، وينص عقده على البقاء مع النادي لمدة 5 سنوات حيث ينتهي عقده يوم 30 يونيو عام 2026، وذلك بعد خضوعه للكشف الطبي اللازم، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 8 ملايين يورو في الموسم بجانب المكافأت.

- التعاقد مع راموس 
ترك المدافع سيرجيو راموس ريال مدريد منذ أيام، وتوجه اللاعب الأسباني اليوم الأربعاء إلى باريس استعدادًا للاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان، وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اللاعب سوف يوقع عقده مع النادي الفرنسي لمدة موسمين، لكن لم يصدر خبر رسمي بذلك حتى الاَن.

- التعاقد مع فينالدوم 
تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع فينالدوم لاعب نادي ليفربول سابقًا وذلك عقب رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، وحاول نادي برشلونة ضم اللاعب لكن النادي الفرنسي فاز باللاعب.

- التعاقد مع دوناروما 
يستعد النادي الفرنسي لإعلان التعاقد مع جانلويجى دوناروما حارس مرمى نادى ميلان، وذلك عقب رفض اللاعب التجديد لناديه عقب انتهاء عقده معه.

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فيندالدوم راموس حكيمي باريس سان جيرمان

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