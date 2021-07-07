عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي





عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.





وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:





- استعرض المجلس خطة العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي لكل من: كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات الرياضية، ووافق المجلس على رأس مال الشركات الثلاث المملوكة للنادي، وحصص المساهمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس هذه الشركات في هيئة الاستثمار وإصدار التراخيص الخاصة بها.





- الموافقة على شراء الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.





- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي.





- اعتماد نظم السداد لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي سواء العضوية العامة أو في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك.

- اعتماد تشكيل الهيكل الإداري للصالات الجديدة المقرر افتتاحها في فرع الأهلي بالشيخ زايد.





- تكليف الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبناء الأهلي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.



