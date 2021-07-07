Advertisements

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- استعرض المجلس خطة العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي لكل من: كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات الرياضية، ووافق المجلس على رأس مال الشركات الثلاث المملوكة للنادي، وحصص المساهمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس هذه الشركات في هيئة الاستثمار وإصدار التراخيص الخاصة بها.

- الموافقة على شراء الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. 

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي.

- اعتماد نظم السداد لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي سواء العضوية العامة أو في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك.
 
- اعتماد تشكيل الهيكل الإداري للصالات الجديدة المقرر افتتاحها في فرع الأهلي بالشيخ زايد. 

- تكليف الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبناء الأهلي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات الأهلي الخطيب الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ نصف ساعة

تعرف على صفقات باريس سان جيرمان الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الوفد الصيني يُشيد بموقع فرع الأهلي بالشيخ زايد

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

عاجل - قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف على التفاصيل

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

5 موضوعات مرتقبة على رأس اجتماع مجلس الأهلي الثلاثاء القادم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

10:44 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

10:15 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل