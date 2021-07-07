رئيس تطوير التعليم الفني: هذا التخصص راتبه 150 دولار في الساعة

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن التعليم التطبيقي هو التعليم التكنولوجي الحديث وهو أساس الدول المتقدمة، حيث يقوم بالشراكة بين الوزارة والقطاع الصناعية المختلفة لتخريج الفنيين الكفء القادرين على ضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد.



وكشف "بصيلة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" اليوم الأربعاء عن الفارق بين التعليم التطبيقي والتعليم الفني، مضيفًا أن التكنولوجيا التطبيقية شكل جديد من التعليم الفني، حيث يتيح للطلاب الوصول لمهارتهم، بناء على اختبارات علمية واختبارات القدرات النفسية والاجتماعية والمهارية.



وتابع " التخصص هام جدًا، ونحن الآن بصدد تخصصات جديدة مثل تخصصات اللحام تحت المياه، وفوق المياه، وسيتم العلم بها في حقل ظهر، ومجالات البترول والغاز".



واستطرد "تخصص اللحام تحت المياه دقيق للغاية، ونادر جدًا، وراتبه يصل لـ 150 دولار في الساعة، حيث يمكنه العمل لـ 4 ساعات يوميًا بواقع 600 دولار يوميًا".

