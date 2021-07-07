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استجداء ومحاولات رخيصة.. إثيوبيا تسعى لإحداث وقيعة بين الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وصف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بيان إثيوبيا حول سد النهضة، بمحاولة للإيقاع بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وحشد دول حوض النيل ضد مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "دول حوض النيل تعلم الجهود التي بذلتها مصر لحل الأزمة، والقاهرة تحترم الاتحاد الأفريقي"، مؤكدا عدم وجود إرادة سياسية من قبل إثيوبيا لحل الأزمة.

وأضاف "ما تفعله إثيوبيا محاولة رخيصة، للإيقاع بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وموقفها يجدد التأكيد على سوء النية"، مؤكدا قدرة مصر على الدفاع عن أمنها القومي.

وحول دعوة أديس أبابا دول حوض النيل لتشكيل جبهة مشتركة، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصرف إثيوبيا مجرد محاولة لاستجداء هذه الدول.

وأردف"آبي أحمد، يستغل ملف سد النهضة سياسيا، ومصر تحارب دبلوماسيا في سبيل إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين"، متابعا "ننتظر من مجلس الأمن قرارا مسؤولا يعطي لإثيوبيا الحق في التنمية، ويمنح مصر والسودان الحق في الحياة".
 
وأشار حجازي إلى أن مصر تساعد العديد من الدول المجاورة في التنمية.

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