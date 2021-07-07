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منظمة أطباء بلا حدود تعلّق أنشطتها في جزء من إقليم تيغراي الإثيوبي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم تعليق أنشطتها في أجزاء من إقليم تيغراي الإثيوبي بعد عملية "قتل وحشية" طالت ثلاثة من موظفيها الشهر الماضي.
وأوضحت المنظمة في بيان تعليق أنشطتها في أبي أدي وأديغرات وأكسوم في وسط وشرق تيغراي"، مبينة أن فرق أطباء بلا حدود ستواصل عملها في مناطق أخرى من تيغراي، وتقدم المساعدة بحذر للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل.
يذكر أنه قتل 12 عنصر إغاثة في تيغراي منذ اندلاع القتال في نوفمبر من العام الماضي.

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تيجراي اطباء بلا حدود اثيوبيا

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