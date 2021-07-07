انفوجراف انفوجراف Advertisements هجمات متكررة.. أعمال تخريبية جديدة تتسبب بقطع الكهرباء بالمنطقة الشمالية في العراق الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:24 م Advertisements هجمات متكررة.. أعمال تخريبية جديدة تتسبب بقطع الكهرباء بالمنطقة الشمالية في العراق أخبار تهمك عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي منذ ساعة الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي منذ حوالي 7 ساعات عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز منذ حوالي 9 ساعات فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك منذ 35 دقيقة عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون منذ حوالي 5 ساعات بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة منذ حوالي 4 ساعات عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية منذ حوالي 8 ساعات إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا منذ حوالي 4 ساعات تعرف على صفقات باريس سان جيرمان الجديدة منذ ساعة و 9 دقيقة عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون منذ حوالي 3 ساعات عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك منذ حوالي 4 ساعات تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان منذ أقل من ساعة Advertisements