تفاصيل القبض علي أم ألقت بطفلها في مدخل عقار بميت غمر للتخلص من الإنفاق عليه

عثرت المدعوة وفاء م. أ، إخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر في محافظة الدقهلية، ومقيمة شارع الليثي دائرة القسم، على طفل ذكر يبلغ من العمر نحو 5 أشهر ملقى على سلم العقار محل سكنها، يرتدي ملابسه وحالته الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.



وعلي الفور تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، من التوصل إلى السيدة التى ألقت طفل صغير عمر ستة شهور تقريبا بمدخل أحد العقارات بمدينة ميت غمر، حيث توصل ضباط المباحث إلى أم الطفل بعد ساعات من العثور عليه، ملقى أمام مدخل بيت في منطقة الإمام الليثي بمدينة ميت غمر، وتبين أنها تدعى عزة ا. ح. 41 سنة، بدون عمل، ومقيمة في قرية طنامل دائرة مركز أجا، وأن الطفل يدعى محمد م. ع. مواليد 18 1 2021 والتي انجبته أثناء فترة حبسها بسجن أجا المركزي على ذمة قضايا تبديد وانتهاء فترة عقوبتها بتاريخ يوم 26 6 2021.





وتبين أن الأم توجهت بالطفل أمس إلى دائرة قسم ميت غمر، وتركته رغبة منها في تولي أحد من الأهالي تربيته؛ لعدم قدرتها على الإنفاق عليه.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث ميت غمر من ضبط الأم، بمواجهتها بما توصلت إليه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأن الطفل من زوجها المدعو م. ع. ع. 43 سنة، صياد، ومقيم بدائرة مركز الستاموني وأنها منفصلة عنه منذ فترة؛ لوجود خلافات وعدم قيامه بالإنفاق عليها، وأنها ما زالت على ذمته.



يذكر أن تم تحرير المحضر رقم 2298 لسنة 2021 إداري قسم ميت غمر.