يوسف الحسيني: أبى أحمد يدفع بالشعب الإثيوبي إلى حافة الهاوية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن قرار الحرب صعب وشديد الخطورة، وصاحب هذا القرار لديه كم كبير من التفاصيل والمعلومات بصورة غير متوفرة لدى المواطن العادي، لافتَا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد يدفع بالشعب الإثيوبي إلى حافة الهاوية في أزمة السد الإثيوبي.



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن كل ما تحدث به رئيس الوزراء الإثيوبي لم ينفذ على أرض الواقع سواء في التنمية أو الرعاية الصحية، مستطردًا: "مفيش تعليم أو صحة أو أي حاجة، لو انت سافرت إثيوبيا قلبك هيوجعك من الناحية الإنسانية".



وأشار إلى أن إثيوبيا على حافة الهاوية الآن، وانهيار أديس أبابا قد يسبب مشكلة كبيرة في المنطقة، وهذا غير مقترن بانهيار السد الإثيوبي، معقبًا: "أديس أباب هتقع هتقع، ودا مالوش علاقة بسد النهضة على الإطلاق".

