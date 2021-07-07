الكشف عن تشكيل الأهلي المنتظر ضد المقاولون العرب بالدوري

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غدا الخميس مع فريق المقاولون العرب في إطار منافسان بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الجنوب أفريقي ببيتسو موسيماني المدير الغني للقلعة الحمراء سيواجه فريق المقاولون بنفس تشكيلة مباراة سموحة الماضية وبنفس الطريقة 4-2-3-1.





وأضاف، أنه إذا حدث تغيير في عناصر التشكيل فمن الوارد استبعاد ياسر إبراهيم ودخول بدر بانون للتشكيل الأساسي على أن يكون على النحو التالي:





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول





خط الوسط: حمدي فتحي وديانج ومحمد مجدي أفشة





خط الهجوم، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



