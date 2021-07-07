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إبراهيم عيسى: الإسلاميون نفسهم مصر تعطش عناد في 30 يونيو

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، التيارات الإسلامية لموقفه العدائي من مصر خلال أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن قيادات التيارات السلفية تريد هزيمة مصر في قضية سد النهضة، متابعًا: "الشيخ يعقوب وحسان نفسهم مصر تعطش عناد في 30 يونيو ورفضًا لها وكراهية".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن موقف هذه القيادات من مصر في أي موقف ووقت دائمًا بها حالة من الخصومة والعداء، مؤكدًا أن التيارات الإسلامية يتمنون عطش مصر عنادًا وكراهية لثورة 30 يونيو، كما أن هناك حالة من تسخين الإخوان للدفع بمصر باتخاذ قرار الحرب.

وأوضح أن شيخ محمد متولي الشعرواي أجاز للمواطن المصري بالفرح والشكر لله على هزيمة مصر في حرب 67، إذ أنه أجاز بالمشاعر والعواطف للهزيمة، كما أن الشعراوي تحدث بعد وفاة جمال عبد الناصر بأن هزيمة 1967 ستقربنا إلى الله بعدما ابتعدنا عنه، منوهًا إلى أن هذا كان بسبب تمنى للشعراوي الهزيمة للوطن لكرة للحاكم.

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