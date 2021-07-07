مدرب إنتر: كنت أعرف أن حكيمي سيغادر

قال سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الجديد، إنه علم بأن الظهير والجناح المغربي، أشرف حكيمي، سيباع قبل أن يتولي المنصب.





وأبلغ إنزاجي مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء "كنت أعرف أن حكيمي سيغادر، لكن النادي وعدني بالإبقاء على تشكيلة تنافسية وقوي".





وأضاف "نعرف أننا يجب أن نبرم بعض الصفقات، وفي أسلوبي دور الظهير الجناح مهم، ولم يعد لدينا آشلي يونج أو حكيمي.. إنها فترة حرجة على الجميع".





وتابع إنزاجي "يجب أن ندافع عن لقب الدوري، وتوجد العديد من الفرق المستعدة للمنافسة.. يجب أن نبذل أقصى جهد، أريد أن نحظى بفريق قوي ينافس دائما، ويمكنه التصرف خلال المباريات.. في لاتسيو سجلنا الكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة".





وواصل "في الماضي كانت تلعب فرقي بشكل جيد، وتسجل الكثير من الأهداف، وأتمنى أن نمتع الجماهير في ميلانو أيضا.. نعرف أين يمكننا إجراء تغييرات، ونتطلع للتحسن في دوري الأبطال، لأن إنتر لم يتأهل لأدوار خروج المهزوم منذ 2011".





كما أرسل إنزاجي رسالة إلى لاعب وسط إنتر، كريستيان إريكسن، الذي عانى من أزمة قلبية في الملعب مع الدنمارك، في بطولة أوروبا 2020.





وقال "تحدثت مع إريكسن قبل بطولة أوروبا، لكننا لم نتحدث بعد الحادث، وأشعر بالأسف لما حدث.. يحتاج إلى وقت وسننتظره بأذرع مفتوحة".



