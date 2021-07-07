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رئيس قناة السويس عن أزمة "ايفرجيفن": حصلنا على أكبر تعويض في العالم

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السوس، إن الهيئة حافظت على حقوق مصر في أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، وفي نفس الوقت حافظت على علاقتها مع الشركة المالكة، مشيرًا إلى أن الازمة انتهت من خلال المفاوضات بدلًا من اللجوء إلى القضاء الذي كان سيأخذ وقت كبير للغاية.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "أعتقد أن رقم التعويض الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة الجانحة الأكبر على الإطلاق في تعويضات السفن".

ولفت إلى أن الدفعة الأولى من التعويضات وصلت، والدفعة الثانية ستصل خلال نفس الشهر، خلاف قاطرة هدية من الشركة المالكة لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس استطاعت حل أزمة السفينة الجانحة في 6 أيام فقط، في حين أفضل الخبراء كان يتوقع حل الازمة في 3 شهور.

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