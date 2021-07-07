فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك





يواصل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات البدنية المنفردة والتي يخوضها بشكل خاص بعد إتخاذه قرار بالرحيل عن القلعة البيضاء.





ويتواجد الدولي التونسي في بلاده خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ فترة التوقف الدولية الأخيرة وأبلغ مسؤولي القلعة البيضاء رحيله وعدم إستكمال الموسم مع الفريق.





ونشر فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " عبر خاصية " الستوري " صورة له أثناء خوضه حصة تدريبية خاصة مع قميص يحمل شعار نادي الزمالك.





في الوقت الذي إعترض فيه قطاع عريض من جمهور الزمالك على مثل هذه التصرفات التي يقوم بها اللاعب كونه يلعب على وتر الجماهير وهذا لن يحدث خاصةً أن الطريقة التي رحل بها طريقة غير لائقة.



