أستاذ قانون دولي: تصرفات إثيوبيا ليس لها سوابق في العلاقات الدولية

أكد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة القاهرة، أن مصر قطعت مشوار كبير في التفاوض مع إثيوبيا خلال الفترة الماضية بخصوص سد النهضة، وحال عدم خروج قرار جيد من مجلس الأمن سيكون للقيادة السياسية في مصر سيناريو أخر، مؤكدا أن مص لا تستلم من أول جولة.



وأشار "عمرو"، خلال حواره عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إثيوبيا تتصرف بشكل غريب خلال سياستها في سد النهضة وليس له تبرير، إذ أنها قبل مجلس الأمن تخطر دول المصب قبل اجتماع مجلس الأمن انها تتصرف بشكل منفرد دون الالتزام بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن التصرفات الإثيوبية ليس لها سوابق في تاريخ العلاقات الدولية.



وأضاف أن اثيوبيا في اعتقادها أنها قادرة على السيطرة والتحكم في مصادر المياه وهو شعور يحقق لها الزهو، إلا إثيوبيا تحذى تصرف تركيا في المياه لسوريا والعراق.