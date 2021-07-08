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اليوم.. "وزير الخارجية" يلقي كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:40 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
إيمان أسامة
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يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة، اليوم الخميس، بشأن السد الإثيوبي استجابة لطلب مصر والسودان، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية.

ويلقي"شكرى" كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي لإستعراض الموقف المصري من قضية السد في ضوء إقدام الجانب الإثيوبي على الملء الثاني للسد بشكل أحادى وفردي دون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.

جدير بالذكر: أن وزير الخارجية قد التقى، الأربعاء، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، اليوم، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.

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مصر مجلس الأمن بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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