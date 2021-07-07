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أسامة ربيع: إدارة الشركة المالكة لـ "إيفرجرين" تفهمت موقف مصر.. وحافظنا على حقوقنا

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن" بشكل جيد ومشرف، علاوة على الحفاظ على حقوق هيئة القناة كاملة، بجانب الحفاظ على الشركاء الدائمين مثل الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن"، معلقا: " لولا دعم الرئيس السيسي لنا منذ بداية الحادثة، ما كنا توصلنا لنجاح المفاوضات وتوقيع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي كان يتصل به 3 مرات في اليوم، وكان مهتم للغاية بحل المشكلة رغم مشاغله الكثيرة"، موضحا أن الرئيس السيسي حرص على إنهاء الأزمة بشكل ودي، والحفاظ على الحق المصري دون الإضرار بعلاقتنا الملاحية الدولية، والدول الشقيقة".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة والعاملين بها نجحوا في إخراج السفينة من أزمة الجنوح سالمة خلال 6 أيام، على الرغم من صعوبة الأمر بإمكانيات مصرية خالصة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قال له سمعة مصر في أيديكم وهو ما حمس العاملين في الهيئة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو إمكانية التخلص من 422 سفينة عالقة بقناة السويس، خلال 4 أيام فقط، معقبًا: "كنا نعمل حوالي 18 ساعة متواصلة في اليوم حتى نتمكن من التخلص من أزمة هذه السفن العالقة التي سببتها السفينة الجانحة".

وحول توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، قال: "تمكنا من إنهاء المفاوضات مع الشركة المالكة لـ "إيفرجيفن" دون اللجوء للتقاضي، وإدارة الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن تفهمت موقف مصر، وحافظنا على حقوق مصر أيضًا”.

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