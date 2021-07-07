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أمير حائل يدشن واجهة حائل الترفيهية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم واجهة حائل الترفيهية وذلك بمركز المغواة بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ .
وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك قدم أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس شرحاً عن المشروع وبما تتميز به منطقة حائل من طبيعة جبلية خلابة لذلك اختير موقع المشروع بمنطقة المغواة امتداداً لسلسلة جبال أجا وسط الطبيعة الساحرة، حيث تبلغ مساحة منطقة المشروع ما يقارب ثلاثة ملايين متر مربع، كواجهة ترفيهية لمدينة حائل، فقد أُنشئت ممرات للمشاة بطول ٨ كم وكذلك إنشاء مسارات للدراجات بطول 4 كم وتخصيص ستة مواقع للمقاهي لماركات عالمية، ستطرح للاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) كما وُفرت مسطحات خضراء بمساحة ١٠٠,٠٠٠ متر مربع وحديقة استثمارية بمساحة ٨٠٠,٠٠٠ متر مربع توسعة وتطوير الطريق الرئيس بأكثر من ١٠٠ م مقسمة على أربعة مسارات رئيسة و مسارين للخدمة من طريق مشار حتى بوابة منتزه المغواة، وذلك لتعزيز الطريق المؤدي للاحتفالات الرئيسة, ومن ناحية الأبعاد الاستثمارية للمشروع فقد صمم على ٦ قطاعات رئيسة استغلت مساحة كل قطاع لتكون مناطق مفتوحة، بحيث لا يسمح بإقامة منشآت أكثر من (٢٠-٣٠)% من الموقع و يكون الدخول في أنحاء الواجهة كافة مجاني، و للعموم وتبقى التكاليف فقط على الخدمات التجارية, كما استغلت إمكانات الموقع في توظيف العناصر وتكاملها >
وقد حددت القطاعات كالتالي المنطقة الأولى مركز المعارض والمؤتمرات، والمنطقة الثانية ملاعب مفتوحة وموقع للسينما والمنطقة الثالثة شاليهات ومقاهي والمنطقة الرابعة حديقة استثمارية بمساحة ٨٠٠,٠٠٠ متر مربع مفتوحة للجميع والمنطقة الخامسة منطقة ملاهي متكاملة والمنطقة السادسة منطقة تجاري ومول و مطاعم رئيسة ويتخلل هذه المناطق ٦ كافيهات عالمية ومحلية منوهاً بالقيادة الحكيمة  وأمير منطقة حائل ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة حائل بوابة حائل الترفيهية.
ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مشروع تطوير الخدمات بالمنطقة.
من جهته ألقى رجل الأعمال فايز المعجل كلمة أوضح فيها أن مشروع واجهة حائل الترفيهية بالمغواة تعتبر أحد المدن الاستثمارية الواعدة، والتي يبلغ عددها في مدينة حائل نحو عشرين مدينة استثمارية متعددة الأنشطة، منوهاً المعجل بسواعد تخطط وأخرى تشارك في الاستثمار والبناء والتشغيل لصناعة مستقبل أفضل لمنطقة حائل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة القطاع البلدي.
بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.
وفي ختام الحفل بين سموه في تصريح صحفي أن افتتاح هذه الواجهة السياحية المميزة لمنطقة حائل يأتي على ثلاث مراحل ، بحيث تُجهز كل مرحلة بالبنية التحتية المتكاملة وحتى افتتاحها بشكل عام، ليصبح قادرا على أن يتعامل مع أطروحات ومشاركة القطاع الخاص في أي منظومة ستكون في هذا الموقع ، مؤكداً أن هذه المشروعات التنموية تأتي بدعم القيادة الحكيمة ثم بجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، لتكتمل حائل بما لديها من ميز نسبية كبيرة في الأطروحة السياحية والاقتصادية في المنطقة .

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حائل أمير حائل

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