Advertisements

جالطة سراي يستهدف ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين يورو

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تقدم نادي جالطة سراي التركي، بعرض مالي قيمته 4 ملايين يورو، للظفر بخدمات اللاعب المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وانضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قادمًا من صفوف فريق مولودية الجزائر.

وبحسب صحيفة "TAKVIM" التركية، فإن هناك رغبة لدى نادي جالطة سراي في حسم الصفقة لتدعيم صفوفه قبل بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة، أن جالطة سراي أرسل عرضًا رسميًا لضم ديانج، لكن الصفقة تبدو في طريقها للفشل، في ظل رغبة الأحمر في الحصول على 8 ملايين يورو.

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا قيمته 8 ملايين يورو في يناير الماضي من أحد الأندية الألمانية، لكن المارد الأحمر رفض في ذلك الوقت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ديانج جالطة سراي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

منذ ساعة الا ربع

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعرف على صفقات باريس سان جيرمان الجديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عرض إيطالي جديد لـ"تريزيجيه" بـ10 ملايين يورو

القاطرة الإفريقية.. جالطة سراي يخطط لضم نجم الأهلي

حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

مارسيليا يستهدف ضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو

عاجل - عملاق إيطاليا يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

الأهلي يكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجمه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

10:44 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

10:15 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل