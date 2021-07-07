جالطة سراي يستهدف ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين يورو

تقدم نادي جالطة سراي التركي، بعرض مالي قيمته 4 ملايين يورو، للظفر بخدمات اللاعب المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





وانضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قادمًا من صفوف فريق مولودية الجزائر.





وبحسب صحيفة "TAKVIM" التركية، فإن هناك رغبة لدى نادي جالطة سراي في حسم الصفقة لتدعيم صفوفه قبل بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا.





وتابعت الصحيفة، أن جالطة سراي أرسل عرضًا رسميًا لضم ديانج، لكن الصفقة تبدو في طريقها للفشل، في ظل رغبة الأحمر في الحصول على 8 ملايين يورو.





وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا قيمته 8 ملايين يورو في يناير الماضي من أحد الأندية الألمانية، لكن المارد الأحمر رفض في ذلك الوقت.



