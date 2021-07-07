آخر تطورات اعتزال جاريث بيل

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت مفاجأة جديدة بشأن اعتزال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي في صيف 2022.





وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بيل يدرس الإعتزال في نهاية الموسم المقبل لكن على الرغم من ذلك يرغب في مواصلة اللعب مع منتخب بلاده.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بيل لا يرغب في اللعب مرة أخرى مع أحد الأندية عقب نهاية عقده مع ريال مدريد ولكنه يريد مواصلة اللعب مع المنتخب الويلزي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل يتطلع أن يكون متواجداً في كأس العالم 2022 المقامة في قطر علماً بأن النجم الويلزي كان قد نفى مؤخراً رغبته في الاعتزال اللعب دولياً.







