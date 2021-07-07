رئيس اتحاد الناشرين العرب: 35% من صناع النشر هجروا المهنة بسبب كورونا

أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس الدار المصرية اللبنانية، أن صناعة النشر هي صناعية ثقيلة ومتداخلة ومركبة، والدول العربية تعتبر الكتاب سلعة خدمية، إلا أن هناك دول تصدر كتب ويكون للدخل القومي منها نسبة كلبنان بها نسبة 5% من الدخل القومي، كما أن مصر الأعلى في معدلات النشر للكتب على مستوى الوطن العربي.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن في عام 2020 انخفض انتاج الكتاب والناشرين 75% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما أن 35% من صناع النشر هجروا المهنة بسبب كورونا، منوهًا الى أن المبالغ التي خصصت لمجابهة تداعيات كورونا لم يستفيد منها صناعة النشر، إلا أن الدعم الوحيد من الناشر يكون في معرض الدولي للكتاب والناشر المصري.



وأوضح أن هناك مجهود كبير لوزيرة الثقافية لصالح صناعة النشر بعد ظروف كورونا، كما انه يتمنى إعفاء الناشرين من 50% من قيمة المشاركة في المعرض، مشددًا على أن القارئ له الكثير من التسهيلات من خلال التسجيل أمام المقر ووجود خطوط لرحلات المواطنين حتى المعرض.