30 % ارتفاع في إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية بفرنسا





قالت شركة كهرباء فرنسا إن توليد الكهرباء من مفاعلاتها النووية في البلاد قفز 29.9% على أساس سنوي في يونيو الماضي إلى 27.7 تيراواط/ساعة وهو ما يعكس تأثير أزمة فيروس كورونا قبل عام.





وأضافت الشركة أن إجمالي الكهرباء المولدة من المفاعلات النووية في فرنسا منذ بداية العام بلغ 181.7 تيراواط/ساعة، بزيادة 4.4% من 174 تيراواط/ساعة في يونيو 2020 .





وعدًلت الشركة تقديراتها لإنتاج الكهرباء النووية للعام 2021 بالرفع إلى 345-365 تيراواط/ساعة بسبب تقدم جيد على مدار النصف الأول من العام.