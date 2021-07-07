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وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ويرافقه المهندس ياسر مدير عام إدارة الأراضي والمياه بالمديرية والأستاذة فاطمه جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم بزيارة حقول محصول العنب ناحية البسيونية حوض المنقبادى التابعة لمركز الفيوم على مساحة المزرعة 32 فدان صنف عنب فليم احمر وذلك يأتي ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعه الميدانية للمحاصيل الزراعية المختلفه ونزول إلى المزراعين في الحقول والسماع إلى مشاكلهم.

وايضا التوسع في منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول

وكان في استقباله المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم والمهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة بالإدارة ومدير الجمعية صلاح عبد الحليم والمزارع على رمضان وبمشاركة مجموعة من المزارعين

حيث عقد وكيل الوزارة لقاء مع المزارعين وشرح لهم أهم العمليات الخاصة بمزارع العنب، التخلص من الحشائش، فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.

وشرح أهم العمليات والممارسات الجيدة لمتابعة مزارع العنب لزيادة الإنتاج وتجنبا امراض المحصول وهى كالاتى.
يجب على مزراعى العنب الرية الأولى: 2كجم سلفات النشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان
يجب على المزارعين مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقى بالمبيد الحشرى المناسب.

وايضا مكافحة حفارات ساق العنب وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم3 لكل لتر + 12سم3 مادة ناشرة لتر ماء.

ثم تحدث عن فوائد تحويل الري بالغمر إلى الرى الحديث وفي نهاية اللقاء دار حوار بينه وبين الحضور واستمع لمشاكلهم وحلها فورا.
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء بمزارع العنب لزيادة الإنتاج و الصادرات والخطوط التي يجب اتباعها

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