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بشرى سارة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تستعد اللجنة المؤقتة التي تدير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى الإعلان عن موعد تجديد تعاقد واحد من أبرز نجوم القلعة البيضاء.

وأكد لبيب أنه تم حسم الإتفاق مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي على كافة الخطوط العريضة فيما يخص تمديد التعاقد بين الطرفين.

وقال رئيس الزمالك:" لم يتبقى سوى بعض الشروط والبنود الصغيرة قبل التوقيع على العقد الجديد وسيتم الإعلان عن موعد التجديد الرسمي خلال الأسبوع القادم على اقصى تقدير".

يُّكر أن بن شرقي شارك في بطولة الدوري مع الزمالك حتى الآن في 25 مواجهة نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وتمكن من صناعة أربعة أهداف.

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