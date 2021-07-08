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ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:00 ص
جيهان السادات
جيهان السادات
داليا الحسين
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كشف محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، مشيرًا إلى أن المرض الذي أصيبت به تُعالج منه منذ عام ونص خارج البلاد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc"، الأربعاء، أنه على مدى الأسبوعين الماضيين كانت حالة السيدة جيهان السادات غير مستقرة وحرجة والزيارات ممنوعة، ولذلك تم نقلها إلى مركز خارج البلاد، وهي حاليا في العناية المركزة.

وتابع: "جيهان السادات ليست مصابة بـ كورونا ولكن مرضها صعب خاصة لو كان في سن متقدم ويكون تداعياته صعبة"، معلقا: "نتمنى مع الرعاية والاهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه والأطباء تعدي الأزمة.. ولكن كل شىء بيد الله.. وكل ماهو ممكن طبيا بيتعمل".

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