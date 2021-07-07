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محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومضيفه المقاولون العرب غدًا والمقرر إقامتها على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة الأهلي والمقاولون لطاقم تحكيم مكون من:-

محمود البنا (حكم ساحة)

سامي هلهل وهاني خيري (حكمين مساعدين)

عباس حسن (حكم رابع)

صبحي العمراوي (حكم فيديو)

إبراهيم محجوب (مساعد حكم فيديو)

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