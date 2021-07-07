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الأزهري عن أزمة السد الإثيوبي: لدينا ثقة مطلقة في الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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طالب الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الشعب المصري بالوقوف خلف قيادته السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وقواته المسلحة في أزمة السد الإثيوبي.

وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "السد الإثيوبي هي قضية على كل مستويات البلاد، نتق ثقة مطلقة في جيش بلدنا والرئيس السيسي وأن الإجراء الذي سيتخذوه سيكون إجراء حكيم وبعيد النظر ويجنب البلد أضرار ولا ينتقص حق من حقوقنا وهي أشبه بما حدث في انتصار أكتوبر".

وأضاف "الرئيس السادات كان يواجه الشعب الذي كان يطالبه بالحرب والثأر، ولكن أخذ قرار أننا سنحارب ولكن وفق الخطة في المدة الزمنية التي كان يراها الوقت المناسب لتحقيق الانتصار، وسبق وقال الرئيس السيسي أن مصر تملك الشرعية الدولية للتحكم في ليبيا إذا جاء منها الخطر دون أن نعطي أحد فرصة أن تقوم أي دولة بإدانة مصر وهذا توازن صعب ونتمنى أن يلهم السداد للرئيس وأيا كان قراره فنحن في ظهره وهذا ما أظهره بيان الأزهر والكنيسة، وذكر الأزهر صراحة أن الوقوف بجانب الدولة هو واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون وهي كلمات شديدة الأهمية".


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