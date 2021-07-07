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التضخم في روسيا يتسارع إلى 6.5% متجاوزا التوقعات

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الأربعاء 7 يوليو أن التضخم السنوي في روسيا ارتفع في يونيو بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2016 وهو ما يقدم حجة قوية للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر لكبح نمو أسعار المستهلكين.

وقالت هيئة الإحصاء الروسية (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 6.5% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 6% في مايو الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ التضخم 0.7% وهو نفس المستوى الذي سجله في مايو الماضي.

ومن المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5.5% في اجتماعه في 23 يوليو بينما يسعى جاهدا لكبح التضخم السنوي الذي قفز في نوفمبر فوق المستوى الذي يستهدفه البالغ 4% ولا يظهر علامات تذكر على التباطؤ.

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