تفاصيل ضبط المتهمان بقتل صاحب معرض سيارات في طلخا بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية في الدقهلية من صبط المتهمان بقتل صاحب معرض سيارات في طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بناءا على تعليمات اللود اللواء علاء سليم مساعد اول الوزير لقطاع المن العام واللواء رأفت عبد الباعث مساعد الوزير مدير امن الدقهلية واللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية وقطاع الامن العام.



وكان شارك الآلاف من أبناء قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية في تشيع جثمان صاحب معرض سيارات قتل علي يد شقيقين لخلافات علي قطعة أرض.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الدولي بوصول جثة لشاب بها عدة طعنات بالسكين.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز طلخا وتبين مصرع محمد عبدالمنعم حامد ٤٠ سنة تاجر سيارات، بسبب خلاف على قطعة أرض مساحتها ٥ قراريط، مع كل من محمد السمان وأخوه حمدي السمان وقاموا بطعنه بالسكين.



نشبت مشاجرة بعد كوبري الجامعة بالمنصورة بنطاق مركز طلخا بين تاجر سيارات وشقيقين، لقي على أثرها صاحب معرض السيارات مصرعه، طعنا بالسكين في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خلاف على قطعة أرض.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.