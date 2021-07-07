Advertisements

تفاصيل ضبط المتهمان بقتل صاحب معرض سيارات في طلخا بالدقهلية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تمكنت الأجهزة الامنية في الدقهلية من صبط المتهمان بقتل صاحب معرض سيارات في طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بناءا على تعليمات اللود اللواء علاء سليم مساعد اول الوزير لقطاع المن العام واللواء رأفت عبد الباعث مساعد الوزير مدير امن الدقهلية واللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية وقطاع الامن العام.

وكان شارك الآلاف من أبناء قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية في تشيع جثمان صاحب معرض سيارات قتل علي يد شقيقين لخلافات علي قطعة أرض.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الدولي بوصول جثة لشاب بها عدة طعنات بالسكين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز طلخا وتبين مصرع محمد عبدالمنعم حامد ٤٠ سنة تاجر سيارات، بسبب خلاف على قطعة أرض مساحتها ٥ قراريط، مع كل من محمد السمان وأخوه حمدي السمان وقاموا بطعنه بالسكين.

نشبت مشاجرة بعد كوبري الجامعة بالمنصورة بنطاق مركز طلخا بين تاجر سيارات وشقيقين، لقي على أثرها صاحب معرض السيارات مصرعه، طعنا بالسكين في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خلاف على قطعة أرض.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

أخبار تهمك

بشرى سارة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

جالطة سراي يستهدف ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين يورو

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد أهداف مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعتين

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات اعتزال جاريث بيل

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

10:44 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:32 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل