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تعاني من تداعيات الإصابة.. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:03 ص
الفنانة دلال عبدالعزيز
الفنانة دلال عبدالعزيز
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقائية، عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، موضحًا أنها تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا؛ وهي التي تتسبب في استمرارشعور الأشخاص بالمرض بعد إصابتهم بكورونا.

وقال "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" الأربعاء، إن فيروس كورونا يمكن معالجته، ولكنه يترك مشاكل كثيرة جدًا، موضحًا أنه تم رصد حتى هذه اللحظة 23 مشكلة من الممكن أن تحدث بعد التعافي من كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقائية أن أكثر مشكلة حقيقة تظهر ما بعد الإصابة بكورونا هي ما يصيب الرئة، موضحا أنها تُحدث نوعًا من العتمات والتليفات أو الالتهابات التي تصيب نسيج الرئة، وما يفرق بينها وبين التليف المناعي الذي يصيب الرئتين، أن التليف الناتج عن كورونا يستجيب للعلاج.

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مستشار الرئيس كورونا عوض تاج الدين حالة دلال عبدالعزيز الفنانة دلال عبدالعزيز

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