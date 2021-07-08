تعاني من تداعيات الإصابة.. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقائية، عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، موضحًا أنها تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا؛ وهي التي تتسبب في استمرارشعور الأشخاص بالمرض بعد إصابتهم بكورونا.





وقال "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" الأربعاء، إن فيروس كورونا يمكن معالجته، ولكنه يترك مشاكل كثيرة جدًا، موضحًا أنه تم رصد حتى هذه اللحظة 23 مشكلة من الممكن أن تحدث بعد التعافي من كورونا.



