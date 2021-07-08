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أسعار الذهب اليوم الخميس 8-7-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاعها في الأسواق العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، فيما تترقب الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تمثل إشارات حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

ليسجل الذهب عيار 21  نحو 786 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 673.75 جنيها، فيما بلغ عيار 24 نحو 898.25 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 6288 جنيها.

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