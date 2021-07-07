آرسنال يستهدف التعاقد نع نجم ليون





ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن آرسنال الإنجليزي جدد اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع نجم خط وسط أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي بأن النادي اللندني قدم عرضًا رسميًا من أجل شراء الفرنسي حسام عوار نجم خط وسط أوليمبيك ليون، حيث إن المفاوضات بين الجانبين تتقدم بشكل جيد.





وأكد الموقع الفرنسي أن النجم الفرنسي الساخط على وضعه في النادي بسبب رغبته في الرحيل تغيب عن تدريبات ليون قبل بداية الموسم الجديد.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آرسنال ارتبط برغبته في ضم عوار صاحب الأصول الجزائرية في فترة الانتقالات السابقة وأنه قد تتم الصفقة بسعر لا يقل عن 20 مليون يورو.



