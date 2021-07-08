الرجاء يُحدد سعر بيع بن مالانجو إلى الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، صدمة قوية بسبب السعر المطلوب في أحد أهم أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، طلب التعاقد مع بن مالانجو مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل انطلاق الموسم الجديد.





وحدد الفريق المغربي، سعر لاعبه للرحيل حيث طلب الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار من أجل إتمام الصفقة، دون دخول أي صفقات تبادلية.





ويرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم قوي، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد والذي انتقل إلى صفوف جالاطا سراي التركي، في يناير الماضي.



