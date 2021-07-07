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بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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اقترب محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

وخرج وحيد من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد الأخير على علي معلول في الجبهة اليسرى بيشكل أساسي وعلى أيمن أشرف في حالة غياب التونسي سواء للإيقاف أو للإصابة.

ويمتلك محمود وحيد عرضا من فريق طلائع الجيش للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، ومن المفترض أن يتم التفاوص بشكل رسمي من جانب إدارة الجيش مع الأهلي عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو الجاري.

ومن المفترض أن ينتهي عقد وحيد مع الأهلي صيف العام بعد المقبل صيف 2023، حيث انضم للأهلي من مصر المقاصة في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف.

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