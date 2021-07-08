أسامة ربيع: تسوية أزمة السفينة "ايفرجيفين" بادرة أمل لحل أزمة السد الإثيوبي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة في أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفين"، قبل مغادرتها للقناة دون أي خسائر في حمولتها أو في بدن أو هيكل السفينة.





وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء: "بذلنا مجهودًا كبيرًا في أزمة السفينة الجانحة والتي كان سيستغرق تعويمها مدة لن تقل عن 3 أشهر، ولكن رجال هيئة قناة السويس استطاعوا إنجاز المهمة خلال 6 أيام".





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع ملف السفينة لحظة بلحظة وكنا متفائلين، وقدرات المصريين ظهرت في التعامل مع هذا الملف وكذلك ملف التفاوض مع الشركة المالكة بالحفاظ على حقوق الهيئة وكذلك الشركاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وربما تكون حل هذه القضية بوادر أمل لحل أزمة السد الإثيوبي".



