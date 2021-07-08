Advertisements

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تعرض مالك نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إلى انتقادات الصحافة الفرنسية بسبب توليه رئاسة شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية حيث يهدد بعدم دفع حقوق البث التلفزيوني، ثم يؤكد في رابطة الأندية الفرنسية أنه يدافع عن حقوق الأندية.

ونشرت صحيفة ليكيب الرياضية واسعة الانتشار في فرنسا اليوم مقالاً بعنوان "اللعبة المزدوجة لناصر الخليفي، مالك بي إس جي ورئيس بي إن سبورتس".

وأوضحت الصحيفة وجود تضارب مصالح على خلفية رفض دفع 7.5 مليون يورو من جانب "بي إن سبورتس"، التي يرأسها الخليفي، إلى رابطة كرة القدم للمحترفين في فرنسا مقابل حقوق بث دوري الدرجة الثانية والذي انتهى مطلع يوليو(تموز) الجاري.

وبدأت مشكلات حقوق البث التلفزيوني الموسم الماضي حين فسخت "ميديابرو" العقد الذي كانت أبرمته مع الرابطة بداعي أن الجائحة قللت من قيمة المنتج ما أجبر الرابطة على محاولة بيع الحقوق من جديد عبر مزاد والحصول على مقابل أقل من الذي دفعته للشركة الإسبانية.

وكانت "بي إن سبورتس" تنتظر أن تصبح المستحوذ الأكبر على هذه الحقوق بالتعاون مع (كانال+)، لكن الرابطة منحت (أمازون) 80^ من المباريات، بحيث تدفع الشركة 600 مليون يورو على مدار أربعة أعوام، وفقا للصحافة الفرنسية.
\
وترفض "بي إن" في الوقت الحالي الدفع مقابل دوري الدرجة الثانية بسبب ما حدث خلال هذا المزاد.
واعتذر الخليفي الإثنين عن حضور اجتماع رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى بداعي عدم توفر وقت له، لكن ليكيب أن غيابه يرجع إلى الإيضاحات التي كان نظراؤه سيطالبونه بها. 

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

جالطة سراي يستهدف ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين يورو

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات اعتزال جاريث بيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

10:44 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:32 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل