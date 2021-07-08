الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

تعرض مالك نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إلى انتقادات الصحافة الفرنسية بسبب توليه رئاسة شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية حيث يهدد بعدم دفع حقوق البث التلفزيوني، ثم يؤكد في رابطة الأندية الفرنسية أنه يدافع عن حقوق الأندية.





ونشرت صحيفة ليكيب الرياضية واسعة الانتشار في فرنسا اليوم مقالاً بعنوان "اللعبة المزدوجة لناصر الخليفي، مالك بي إس جي ورئيس بي إن سبورتس".





وأوضحت الصحيفة وجود تضارب مصالح على خلفية رفض دفع 7.5 مليون يورو من جانب "بي إن سبورتس"، التي يرأسها الخليفي، إلى رابطة كرة القدم للمحترفين في فرنسا مقابل حقوق بث دوري الدرجة الثانية والذي انتهى مطلع يوليو(تموز) الجاري.





وبدأت مشكلات حقوق البث التلفزيوني الموسم الماضي حين فسخت "ميديابرو" العقد الذي كانت أبرمته مع الرابطة بداعي أن الجائحة قللت من قيمة المنتج ما أجبر الرابطة على محاولة بيع الحقوق من جديد عبر مزاد والحصول على مقابل أقل من الذي دفعته للشركة الإسبانية.





وكانت "بي إن سبورتس" تنتظر أن تصبح المستحوذ الأكبر على هذه الحقوق بالتعاون مع (كانال+)، لكن الرابطة منحت (أمازون) 80^ من المباريات، بحيث تدفع الشركة 600 مليون يورو على مدار أربعة أعوام، وفقا للصحافة الفرنسية.

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وترفض "بي إن" في الوقت الحالي الدفع مقابل دوري الدرجة الثانية بسبب ما حدث خلال هذا المزاد.

واعتذر الخليفي الإثنين عن حضور اجتماع رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى بداعي عدم توفر وقت له، لكن ليكيب أن غيابه يرجع إلى الإيضاحات التي كان نظراؤه سيطالبونه بها.



